Україна вимагає своєї участі у всіх переговорах щодо «Південного потоку»

Про це повідомляють РИА Новости за інформацією видання Коммерсант-Україна.

Українська сторона критично оцінює роль європейських партнерів у питанні газового співробітництва. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив у Брюсселі, де в понеділок пройшов саміт Україна-ЄС, що українська делегація висловила серйозне невдоволення тим, як європейське енергетичне співтовариство (ЄЕС) захищає інтереси України, що вступила в ЄЕС на початку 2011 року.

"Нас турбує те, що Євросоюз і ЄЕС не реагують на виставлений нам рахунок ("Газпромом" на 7 мільярдів євро за недопоставлений газ - ред.), А також на ситуацію з будівництвом обхідних газопроводів, у тому числі "Південного потоку". Ми чітко про це заявили ", - повідомив міністр.

За словами Ставицького, на вчорашніх переговорах Київ зажадав, щоб українській стороні надали право участі у всіх внутрішньоєвропейських переговорах, що стосуються будівництва "Південного потоку".

Український президент Віктор Янукович в минулу п'ятницю заявив, що Київ найближчим часом прийме рішення про своє подальше членство в Європейському енергетичному співтоваристві (ЄЕС), оскільки не бачить жодних переваг від поточного співробітництва. За словами Януковича, Україна вже висловила своє незадоволення позицією ЄЕС з приводу будівництва газопроводу "Південний потік" в обхід української території і мовчанням європейської сторони з приводу рахунку Газпрому на 7 мільярдів доларів, виставленого за недобір газу Україною в 2012 році.