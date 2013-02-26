Політолог: Україна увійде до Євросоюзу до 2020 року

"2020-30 роки мені здається це реально. Питання полягає в тому, чи хоче Україна йти в бік Європи, чи ні", - заявив в ефірі телеканалу ICTV політолог Олександр Рар.

У той же час, розглядається можливість створення спільного простору всередині ЄС для таких країн, як України, Росії, Білорусі. Поки членство України в Євросоюзі ще не розглядається, проте можливості для прискорення цього процесу існують. Для цього український уряд має прискорити проведення ряду важливих реформ. Одним з ключових питань зараз є модернізація і реформування української судової системи. Це також є вимогою для проведення саміту Східного партнерства, який відбудеться вже в листопаді цього року нагадав Олександр Рар. Питання європейської інтеграції носить для українського уряду ключовий характер. На сьогоднішній день стосовно України діє Європейська політика сусідства. Україна веде переговори з ЄС про підписання договору про асоціацію, що передбачає спрощення візового режиму між країнами і створення зони вільної торгівлі. Угода про асоціацію була прийнята 30 березня 2012 року і для вступу документа в силу необхідно підписання та ратифікація Верховною Радою, Європарламентом і парламентами країн-членів ЄС. Це стане можливим, як тільки Україна проведе всі необхідні реформи. Варто відзначити, що і український уряд, і лідери країн ЄС зацікавлені в об'єднанні з Україною.

Так, на минулому саміті Україна-ЄС, президент Віктор Янукович заявив про те, що питання європейської інтеграції України вже вирішене і є стратегічним. Для цього необхідно також поліпшити інвестиційний клімат в Україні, щоб угода про вільну торгівлю могла запрацювати відразу ж після її остаточного підписання сторонами. Попередня оцінка виконання Україною взятих зобов'язань повинна бути проведена вже в травні.