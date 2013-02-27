Політолог: наївно очікувати звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам на прес-конференції висловив науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся вчора у Брюсселі.

Експерт зазначив, що вимоги ЄС до України прописані таким чином, щоб забезпечити певну гнучкість, яка не заганяє сторони у глухий кут.

Він сказав, що якби у спільній заяві серед вимог було сформульовано “випустити з в’язниці Ю.Тимошенко і Ю.Луценка”, то це було б абсолютно не дієво і тільки викликало б агресію з боку тих, від кого це вимагають.

О.Сушко сказав, що прийнятним не може бути усунення камер спостереження в лікарні, де перебуває екс-прем’єр Юлія Тимошенко, або інші кроки, які не змінюють суті такого явища як вибіркове судочинство. З іншого боку, за словами О.Сушка, в ЄС розуміють, що наївно очікувати і звільнення Ю.Тимошенко.

Тому, за його словами, йдеться, більшою мірою, про готовність України продемонструвати іншу якість судового процесу.

На його думку, якою іншою якістю могло б стати дотримання права змагальності сторін у суді, уникнення заангажованості суду, який солідаризується з прокуратурою, відхиляє усі клопотання захисту тощо, тобто, за його словами, ЄС хотів би, що українська сторона продемонструвала, що у нас існує судочинства як таке.

О.Сушко також додав, що у самому Європейському Союзі немає єдиної точки зору, який процес буде достатнім як демонстрація відчутного прогресу України у тих сферах, що вимагає ЄС.

За його словами, “очевидно, що якщо ніякого процесу з боку України не буде, то нічого не буде з боку ЄС”.

Експерт додав, що є певний коридор, з боку України потрібні зміни, які продемонструють хоча б зміни тенденцій і це вже для Європи буде вагомим сигналом.

Керівник центру “Відкрита політика” Ігор Жданов зазначив, що критерії прогресу України Президент Віктор Янукович постійно обговорює і як під час останньої зустрічі президентів Польщі і Словаччини, так і з керівниками ЄС.

“Він (В.Янукович — УНІАН) знає, що треба зробити, той мінімум, який є можливим”, - сказав І.Жданов.

На його думку, йдеться про лікування Ю.Тимошенко за кордоном, звільнення Ю.Луценка з ув’язнення за станом здоров’я, та деякі інші можливі кроки.

“Віктор Федорович знає, де буде значний прогрес, або просто буде реагування на ситуацію, коли зняли камери після стількох місяців знущання”, - додав І.Жданов.