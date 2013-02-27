Найстарішою жінкою Землі визнали японку Місао Окава (фото)

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес. Мешканка міста Осака розповіла агентству, що "дуже щаслива" мати цей титул і отримати сертифікат компанії Guinness World Records, що підтверджує її статус. Вона також поділилася секретом свого довголіття: всім охочим дожити до такого похилого віку необхідно "стежити за своїм здоров'ям".

Місао Окава народилася 5 березня 1898 року в місті Осака в родині майстра з виготовлення кімоно. Точний вік жінки за даними організації Gerontology Research Group - 114 років і 359 днів. У неї було троє дітей, двоє з яких до цих пір живі і вже відзначили 90-річний ювілей. У жінки також є чотири онуки і шість правнуків. Найстарішим жителем Землі є 115-річний японець Дзіроуемон Кімура з міста Кетанго в префектурі Кіото.

Найстарішою людиною, яка жила на Землі, офіційно визнана француженка Жанна Луїза Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років. Найбільша кількість людей, чий вік перевищує сто років, зареєстрована в Японії (близько 51 тисячі) і США (близько 53 тисяч).