Правозахисники вважають неоднозначною ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві під час презентації щорічної доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні 2012».

«Ситуація строката. Можна сказати, що внаслідок ухвалення нових прогресивних законів ситуація з деякими правами і свободами може потенційно покращитися, якщо їх будуть виконувати належним чином», - сказав він. За словами правозахисника, йдеться передусім про право на свободу, право на справедливий суд, менше людей будуть тримати в слідчих ізоляторах під час слідства.

«Є певний позитив, але в інших питаннях ми маємо негатив і погіршення ситуації, зокрема з основними свободами. Йдеться про свободу слова, інформації, про свободу поглядів, свободу зібрань», - підкреслив Є.Захаров.

Крім того, він відзначив погіршення ситуації з дотриманням економічних і соціальних прав. Є.Захаров наголосив, що норми про надання соціальної допомоги певним групам людей не діють. «Рішення діяти їм чи не діяти віддане на відкуп Кабміну, який в залежності від наявності коштів у бюджеті буде вирішувати, кому надавати соціальні гарантії і в якому обсязі. Це не нормальна ситуація, тим більше на тлі шалених витрат керівництва держави на себе», - сказав Є.Захаров.

Він також відзначив значне погіршення ситуації з екологічними правами.

У свою чергу президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна» Катерина Левченко зазначила, що існує проблема з захистом прав дітей.

За її словами, багато дискусій в 2012 році відбувалося навколо тематики прав дитини на висловлення власної думки. «Це право закріплено в Конвенції ООН про права дитини і в минулому році був відкритий до підписання третій факультативний протокол до Конвенції про права дитини, який стосується процедури подання індивідуальних скарг від дитини. Але замість того, щоб думати, яким чином ратифікувати цей протокол, в минулому році почалися протилежні інформаційні кампанії, які говорили про те, що будь-яка скарга дитини є порушенням прав на цілісність сім’ї, руйнуванням традиційних українських цінностей», - сказала К.Левченко.

Вона повідомила, що на відкриту 1 січня цього року національну дитячу «гарячу лінію» за два місяці надійшло понад 4 тис. звернень від дітей. «На сьогодні проблема порушення прав дітей є дуже серйозною і пронизує усі сфери життя», - додала К.Левченко.

Правозахисники також відзначили як позитив ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу.