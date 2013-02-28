Депутат від «Батьківщини» вважає, що Луценко вийде на волю до травня

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.Катеринчук висловив сьогодні на засіданні круглого столу в інституті Горшеніна щодо підсумків саміту Україна – Європейський Союз.

«Я впевнений, що до травня вийде Луценко, будуть певні позитивні речі, на дипломатичній мові – позитивна динаміка у справі Тимошенко», – зауважив він.

При цьому М.Катеринчук нагадав, що на березень заплановано засідання Європейського суду з прав людини, що може стати основою для «позитивної динаміки» у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

У цілому М.Катеринчук назвав саміт Україна-ЄС успішним. «Мені здається, що у європейців серйозна налаштованість на терпіння і розуміння того, що вони мають справу не з однією людиною – Януковичем, а із сорокашестимільйонним населенням», – зазначив він.

Депутат також додав, що не підтримує радикальних пропозицій щодо міжнародної ізоляції української влади, оскільки це лише підштовхне Україну до Росії.

Він повідомив, що за ініціативи «Батьківщини» у парламенті буде створена міжфракційна група депутатів, які контролюватимуть діяльність Верховної Ради й уряд у питаннях імплементації норм європейського законодавства, лібералізації візового режиму.

Народний депутат з фракції «УДАР» Ірина Геращенко назвала важливим те, що саміт Україна-ЄС взагалі відбувся, що Президент зміг відвідати Брюссель. Вона нагадала, що вперше в історії України дата проведення саміту декілька разів відкладалась. «Чи буде це його останній візит до Брюсселю – покажуть декілька фактів», – зауважила депутат.

Зокрема, на її думку, на ставлення європейських політиків до представників української влади вплине виконання вимоги щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя. «Чи буде звільнено політичного в`язня Юрія Луценка, чи буде вирішено питання з Юлією Тимошенко», – сказала І.Геращенко.

На переконання депутата, також влада має вирішити питання з призначенням виборів народних депутатів у п`яти округах, де, за її словами, в «опозиції вкрали перемогу».

Своєю чергою народний депутат від Партії регіонів Олександр Зарубінський наголосив, що саміт Україна-ЄС був важливим для обох сторін. Він назвав саміт успішним, при цьому послався на висловлювання самих європейських чиновників з цього приводу.

Говорячи про необхідність вирішення питання щодо вибіркового правосуддя, О.Зарубінський зауважив, що для нього взаємини між Україною та ЄС набагато «ширші, ніж два прізвища, і в Європі це почали розуміти».

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає підсумки саміту Україна-ЄС позитивними, оскільки обидві сторони продемонстрували, що готові до компромісу. Він зауважив, що сьогодні для української влади важливо не марнувати час і продемонструвати прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу за підсумками останнього саміту Україна-ЄС, котрий відбувся на початку цього тижня в Брюсселі, заявили, що очікують більшого прогресу від української влади в справі виконання умов для підписання Угоди про асоціацію.

Європейські політики зазначили, що українська влада повинна продемонструвати конкретні досягнення до травня цього року, оскільки ЄС потребує ще додаткового часу на внутрішні процедури, аби Угода про асоціацію могла бути підписана на саміті в листопаді.

Раніше західні політики неодноразово закликали українську владу звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, котрих вважають жертвами «вибіркового правосуддя», а чинна влада в Україні – правомірно засудженими корупціонерами.

Низка експертів вважають, що Євросоюз може погодитися на підписання Угоди про асоціацію з Україною навіть без звільнення Ю.Тимошенко, але водночас інші категорично відкидають таку можливість.