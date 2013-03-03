Янукович і Путін поговорять про газ

Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін завтра обговорять питання ціноутворення й обсяг газу, що купується Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до візиту В.Януковчича до Москви 4 березня.

«З урахуванням розбіжностей у підходах щодо деяких аспектів співробітництва в газовій сфері (ціноутворення і обсяг газу, що купується Україною) сторони продовжують вести роботу з розвитку договірно-правової бази на цьому напрямку», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, передбачається також розглянути питання взаємодії в атомній енергетиці в контексті інтеграції атомних енергопромислових комплексів Росії та України відповідно до Меморандуму між ДК «Росатом» і Міненергетики України, підписаним 12 липня 2012 р. в Ялті.

Зазначається, що Росія продовжує залишатися провідним постачальником ядерного палива на українські АЕС. Опрацьовуються питання спільного спорудження енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Велика увага приділяється реалізації стратегічного інфраструктурного проекту з організації в Кіровоградській області України виробництва ядерного палива за російськими технологіями.