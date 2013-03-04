Макеєнко вирішив, що позбавлення Власенка мандата опозиції вигідне

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання за участю голови ВР Володимира Рибака, лідерів фракцій та членів Регламентного комітету.

Звертаючись до представників опозиції, В.Макеєнко зазначив: «Вам Власенко заважає, тому що він зранку до вечора кричить «Тимошенко». За його словами, опозиції якраз не потрібно нагадувати про Ю.Тимошенко.

У відповідь лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк запропонував В.Макеєнку скласти повноваження голови регламентного комітету й написати заяву про відмову від депутатського мандата.

А.Яценюк звинуватив В.Макеєнка у фальсифікації рішення регламентного комітету від 27 лютого щодо позбавлення С.Власенка повноважень. За словами А.Яценюка, засідання комітету 27 лютого не було. Він нагадав, що цього дня народні депутати працювали в округах з виборцями.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР Володимир Рибак вніс до Вищого адміністративного суду України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.

За його словами, 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який вже направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.