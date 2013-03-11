Сьогодні Власенка чекають в ГПУ

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ, на минулому тижні Власенко підтвердив, що йому вручили повістку в генпрокуратуру на допит в якості свідка з кримінальної справи.

Водночас він не уточнив, про яку саме справу йдеться, але нагадав, що без мандата народного депутата його можуть затримати на 72 години без пояснення причин.

Нагадаємо, 6 березня Вищий адміністративний суд України позбавив Власенка депутатських повноважень за сумісництво. Суд дійшов висновку, що, захищаючи Тимошенко, депутат виконував функції адвоката.