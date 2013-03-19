Бойко переніс свою прес-конференцію (оновлено)

Прес-конференцію віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, заплановану на сьогодні на 14.00, перенесено у зв'язку зі зміною його графіку роботи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Дату проведення прес-конференції віце-прем'єра буде визначено пізніше.