Бойко переніс свою прес-конференцію (оновлено)

10:09, 19 березня 2013
Політика
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Заплановану на сьогодні прес-конференцію Бойка перенесено.

Микола Азаров і Сергій Арбузов під час засідання Кабміну. 13 березня

Прес-конференцію віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, заплановану на сьогодні на 14.00, перенесено у зв'язку зі зміною його графіку роботи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

Дату проведення прес-конференції віце-прем'єра буде визначено пізніше.

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