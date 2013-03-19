Люди Тягнибока побилися з комуністами

Депутати від «Свободи» заблокували трибуну ВР, оскільки Тягнибоку не дають виступити.

До трибуни також підійшли депутати із фракції КПУ. Після цього між депутатами з цих фракцій розпочалася невеличка сутичка. До бійки долучились декілька депутатів від Партії регіонів. Сутичка тривала не більше хвилини.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закликав лідерів фракцій до себе на нараду.

На даний час трибуна парламенту заблокована представниками опозиційних фракцій.