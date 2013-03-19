Автобус з футбольними фанатами перекинувся у Польщі: двоє загиблих

Про це повідомляє РІА "Новости". Дві людини загинули, близько 30 поранені, говориться в повідомленні поліції міста Влоцлавек, поряд з яким сталася ДТП.

Уболівальники поверталися в рідний Гданськ після матчу "Лехії" з командою "Пяст Глівіце" на півдні країни. Рано вранці за нез'ясованих причин автобус з'їхав у придорожню канаву і перекинувся.

Серед поранених 14 осіб перебувають у важкому стані. Постраждалі доставлені в довколишні лікарні. Через аварію рух на трасі було на деякий час обмежений, в районі ДТП виникла пробка.