Українські експерти: віддавати ГТС в руки Газпрому - неприпустимо

Українські експерти у газовій сфері вважають неприпустимим допускати російський «Газпром» одноосібно у будь-якій формі до управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Про це йдеться у спільній заяві експертів Богдана Соколовського, Олександра Тодійчука, Михайла Гончара та Валерія Боровика, яку передано УНІАН.

«У зв’язку з тим, що останнім часом ведуться активні перемовини щодо передачі в оренду української ГТС російській стороні, ми змушені заявити про непростимість допуску «Газпрому» одноосібно у будь-якій формі до управління українською ГТС», - йдеться у заяві.

Експерти підкреслюють, що Росія ніколи не приховувала, що хоче заволодіти українською ГТС.

«Реальний керівник «Газпрому», Кремль, на відміну від ЄС, не приховує і ніколи не приховував того, що хотів би заволодіти в будь-якій формі нашою ГТС. Сьогодні росіяни як ніколи близькі до успіху. Насправді вони добиваються того, щоби через ГТС контролювати практично всю Українську державу. А в кінцевому рахунку – позбавити нас незалежності і державності, а відтак – і її керівництва, безвідносно до прізвища її Президента чи прем’єра», - йдеться у заяві.

Залучення «Газпрому», чи його «непрозорих структур» до управління нашою ГТС, підкреслюють експерти, суперечило б законодавству ЄС, а відтак - суперечило б євроінтеграційному курсу України.

«Блокування через контроль газотранспортної системи узаконеного в Україні вільного доступу до трубопровідної мережі ставить хрест на проектах альтернативного газу, чи імпортного зрідженого газу, реверсного постачання дешевшого газу з ЄС, оптимального використання українських підземних газосховищ», - зазначено у заяві.

Експерти підкреслюють, що українська ГТС «є здобутком всього українського народу», тому «розпоряджатися цим надбанням одноосібно слід лише в інтересах держави, обережно, зрозуміло і прозоро».

«Ніхто з серйозних партнерів не візьметься оцінювати в грошах її вартість, тому що в ній поєднані і технічні, і політичні функції. А технічна її унікальність полягає хоча би в тому, що в ній поєднані функції внутрішнього забезпечення з транзитом російського газу в Європу, які розділити неможливо», - зазначають експерти.

«Якщо тимчасово не вдається домовитися з росіянами про вигідні умови транзиту, то очевидні нові позитивні тенденції щодо впровадження альтернати проблемному російському газу і унікальність наших газосховищ в системі газопостачання Європи змусять всіх шукати розумний компроміс. Тим більше, що росіяни активно розбудовують обхідні маршрути газо- і нафтопроводів, відмовившись від набагато дешевшого транзиту вуглеводнів через територію нашої держави і таким чином черговий раз принизили українську націю. Краще взагалі відмовитися від газотранзиту і назавжди позбутися вічних претензій зі сторони Кремля. Це рано чи пізно логічно завершиться втратами України від транзиту газу. І жодної біди в цьому не повинно бути. Адже живуть без транзиту інші держави. Наприклад – Угорщина», - йдеться у заяві.

Експерті підкреслюють, що за будь-яких обставин, не можна допускати російську сторону одноосібно до управління Українською ГТС ні на яких умовах.

«Тим більше, що росіяни, треба їм віддати належне, вміють навіть з мізерних відсотків зробити контрольний пакет. А сподіватися на те, що вони інвестуватимуть у розвиток ГТС може хіба, що наївна людина. Адже за всі понад 20 років росіяни не інвестували в нашу ГТС ані копійки при тому, що за транзитований через Україну газ заробляли десятки мільярдів доларів», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, за словами Президента Віктора Януковича, Україна не виключає можливість передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ та ЕС - консорціуму з управління ГТС.