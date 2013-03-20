Свободівець: Регіонали відправили своїх помічників прикривати кнопкодавів

Про це у своєму Facebook написав прес-секретар ВО «Свобода» Олександр Аронець.

"Сьогодні місця, з яких я вчора фіксував кнопкодавів, забиті помічниками регіоналів)) смішно дивитись, як вони між собою перешіптуються, киваючи на мене", - написав Аронець.

Як повідомляв УНІАН, вчора опозиція повідомила про створення і роботу групи "спостерігачів", які мають завдання контролювати дотримання депутатами вимоги щодо персонального голосування.

Зокрема, вчора опозиція вимагала переголосування проекту постанови про календарний план роботи Верховної Ради, оскільки відбулося голосування за інших депутатів.

Про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Михайло Хміль. Він підкреслив, що під час голосування Микола Рудьковський голосував за відсутнього Олександра Онищенка, а Юлія Льовочкіна - за депутата Ірину Горіну.

М.Хміль тоді заявив, що є підтверджуюче відео та фотографії голосування за інших депутатів.