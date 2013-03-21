Шуфрич - Свободі: не ховайтесь за ваших колежанок, а виходьте з нами один на один

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич заявив під час виступу в парламенті.

Він зазначив, що вчора було звернення жінок-депутатів ВР до “нашого колеги Артема Семенюка з приводу інциденту, який мав місце біля цієї трибуни (йдеться про трибуну ВР — УНІАН)”. Н.Шуфрич наголосив, що всім чоловікам, присутнім в сесійній залі “прикро, що інцидент стався з нашою колежанкою пані Іриною Сех”. “Ми уважно вивчили всі наявні відеоматеріали і, на жаль, зробили висновок, що дійсно до пані І.Сех під час цього протистояння поставилися некоректно. Але ми побачили й інше, що ніякої вини Артема Семенюка тут нема”, - зазначив Н.Шуфрич. “Ми не будемо зараз стверджувати, хто саме скривдив пані І.Сех, і ми не будемо говорити про те, що не підтвердилося і те, що пані І.Сех нібито окулярами не робила якісь дії (депутат з фракції ПР заявляв , що І.Сех била окулярами когось із Партії регіонів — УНІАН)”, - зазначив Н.Шуфрич. Він закликав всіх зробити висновок з цього факту. “Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Але, шановні колеги із фракції “Свободи”, я хочу вам сказати на вашій улюбленій мові “Будьте мужиками — рус. и не ховайтесь за ваших колежанок, а виходьте з нами ви один на один без ваших жінок”, - наголосив Н.Шуфрич.

Після виступу Н.Шуфрича з трибуни, коли він повернувся на робоче місце, до нього підійшов лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок і вони кілька хвилин щось між собою з’ясовували. Після того О.Тягнибок, махнувши рукою, пішов на своє робоче місце.