В «УДАРі» кажуть, що регіоналам не потрібні вибори у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов, який є одним із авторів проекту постанови щодо проведення виборів Київської міської ради та мера столиці 2 червня 2013 року.

“Партія влади не зацікавлена у проведенні виборів, і розігруються різні сценарії, щоб будь-яким способом убезпечити себе від того, щоб відповідати за ті правопорушення, які вчинені над Києвом і киянами”, - заявив В.Карпунцов.

Він нагадав, що на попередніх виборах від Партії регіонів до міської ради було обрано лише 6 депутатів, але на сьогодні «вся команда» колишнього мера міста Леоніда Черновецького перейшла до Партії регіонів, і тому «регіоналам» вигідний нинішній склад міської ради Києва, більшість якої їм підконтрольна.

В.Карпунцов наголосив, що “юридично понад рік в Києві немає легітимного діючого міського голови, а реально його немає понад три роки”.

Він додав, що столична рада “сьогодні зовсім не представляє київську громаду, оскільки юридично зараз навіть немає тих фракцій, зокрема фракції Леоніда Черновецкього, за який голосувала громада”.