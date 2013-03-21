Януковичу шкода, що опозиція не прийшла на Раду регіонів
18:12, 21 березня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович висловив жаль, що сьогодні розірваний зв’язок між законодавчою і виконавчою гілками влади.
Янукович не хоче бути суддею
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, закриваючи засідання Ради регіонів.
“Ви бачите, що сьогодні існує проблема — розірваний зв’язок між виконавчою і законодавчою гілками влади”, - сказав Президент.
Він висловив жаль, що парламент майже 4 місяці не працював. “Є різні причини, я не хочу тут сьогодні бути суддею, тому що я ніколи цього не робив — є факт”, - сказав глава держави.
Він підкреслив, що тісна співпраця між законодавчою і виконавчою гілками влади має сприяти роботі щодо покращення рівня економіки, життя людей.
Він також зауважив, що сьогодні на засідання ради регіонів запрошувались представники опозиції, але вони, на жаль, не прийшли.
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