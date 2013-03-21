Януковичу шкода, що опозиція не прийшла на Раду регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, закриваючи засідання Ради регіонів.

“Ви бачите, що сьогодні існує проблема — розірваний зв’язок між виконавчою і законодавчою гілками влади”, - сказав Президент.

Він висловив жаль, що парламент майже 4 місяці не працював. “Є різні причини, я не хочу тут сьогодні бути суддею, тому що я ніколи цього не робив — є факт”, - сказав глава держави.

Він підкреслив, що тісна співпраця між законодавчою і виконавчою гілками влади має сприяти роботі щодо покращення рівня економіки, життя людей.

Він також зауважив, що сьогодні на засідання ради регіонів запрошувались представники опозиції, але вони, на жаль, не прийшли.