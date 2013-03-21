Янукович: влада щодня збирається і думає як покращити життя людей

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Президент України Віктор Янукович, закриваючи засідання Ради регіонів.

Він сказав, що сьогодні лідери опозиції критикують владу, взамін нічого не пропонуючи, і залишаються байдужими до розвитку країни.

“Ми не можемо бути байдужими до долі країни, якщо одна частина, як кажуть, буде відповідати за все, а друга забула, що це таке”, - сказав Президент.

“Я сьогодні бачу знову повернення до колишніх часів, коли дехто радіє, коли щось не вдається вирішити, коли є світова криза, коли є проблеми в нашій країні... Коли всі, хто несе відповідальність сьогодні тягнуть цю лямку, і трудові колективи, і підприємства, і так далі, а великі вожді політичні піднялись над цією проблемою і пальцем показують, які ми робимо помилки, чого ми не досягаємо... Скажіть будь-ласка, хто вони такі? Хай на це питання дадуть відповідь людям”, - сказав Президент на підвищених тонах.

Він підкреслив, що влада не збирається в кабінетах, щоб обговорити як зробити гірше для країни, для людей. За його словами, влада кожного дня збирається і думає як покращити економіку, як покращити життя людей, як знайти необхідні інструменти для досягнення мети.

“А той чи інший вождь, який стоїть і пальцем показує: хлопці, ви слабо бігаєте, мало берете і несете цю вагу. Хто вони такі? Я багато разів казав вам, ми всіх знаємо в обличчя і готові очі в очі ставати навпроти і говорити з ними, чому вони 5 років минулих руйнували країну — ми їм не заважали, ми підказували, ми не приходили на Кабінет міністрів заважати проводити Кабінет міністрів”, - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що сьогодні головне - не боротьба за владу, а головне — боротьба за підвищення рівня економіки, рівня життя людей, боротьба за те, як рятувати країну від впливу світової кризи.

Він зауважив, що заради таких цілей в інших країнах політики об’єднуються і разом вирішують ці питання. “Тому я вірю в те, що колись в Україні буде і конструктивна опозиція, і ефективна влада, але ми над цим повинні цивілізовано працювати, і не на горло, як кажуть, наступати один одному, а разом сідати і думати. Як краще це робити, як краще будувати нашу країну, як разом бачити завтрашній день”, - сказав Президент.

“І не їздити за кордони отримувати там завдання, що тут робити в країні, а тут на українській землі разом з усіма сідати і працювати”, - сказав Президент, підкресливши, що саме це на сьогодні потрібно країні.

Він попросив присутніх на нараді керівників регіонів поїхати в свої області і переповісти людям його слова.