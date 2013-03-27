Азаров дорікнув підприємцям: Націнка на надзвичайну ситуацію - аморально
Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає аморальним підвищення підприємцями цін на продукти харчування під час стихії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.
"Хочу звернути увагу на один факт: у деяких ЗМІ поширюється інформація, що певні комерційні структури, використовуючи тимчасові труднощі із завезенням продуктів харчування до торгівельних мереж, «тихою сапою» завищують роздрібні ціни на хліб, молоко, овочі. Така, з дозволу сказати, «націнка на надзвичайну ситуацію», є просто аморальною", - підкреслив М.Азаров.
Він вимагає, у першу чергу від голів місцевих адміністрацій, негайно нормалізувати ситуацію. За його словами, торгові мережі повинні нести свою частину соціальної відповідальності у складних обставинах.
"Але найкращий, випробуваний спосіб нормалізації ситуації - організація ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції. Попит на овочі і фрукти збільшується. Їх дефіциту в країні немає. Тому все залежить від організації постачання", - зазначив М.Азаров.
За його словами, з початку 2013 року в Україні вже було проведено близько 14 тис. продовольчих ярмарок за участю сільськогосподарських товаровиробників та обслуговуючих кооперативів, особистих селянських і фермерських господарств.
"Негода тимчасово припинила проведення ярмарків. Їх треба негайно відновити, як тільки дозволять умови. Упродовж квітня-травня регіони попередньо передбачали провести близько 10 тис. продовольчих ярмарків. Чи достатньо цього? Не думаю, якщо в зимові місяці відбулось більше», - зазначив прем’єр.
Тому він доручив Мінагрополітики разом з главами місцевих адміністрацій і мерами переглянути графіки проведення ярмарків. «Причому від Мінагрополітики вимагаю взяти на себе роль міжрегіонального координатора, щоб оперативно формувати запити на постачання певної продукції з тих регіонів, де її достатньо, до тих, де попит не задовольняється", - підкреслив глава уряду.