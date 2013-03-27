Азаров дорікнув підприємцям: Націнка на надзвичайну ситуацію - аморально

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Хочу звернути увагу на один факт: у деяких ЗМІ поширюється інформація, що певні комерційні структури, використовуючи тимчасові труднощі із завезенням продуктів харчування до торгівельних мереж, «тихою сапою» завищують роздрібні ціни на хліб, молоко, овочі. Така, з дозволу сказати, «націнка на надзвичайну ситуацію», є просто аморальною", - підкреслив М.Азаров.

Він вимагає, у першу чергу від голів місцевих адміністрацій, негайно нормалізувати ситуацію. За його словами, торгові мережі повинні нести свою частину соціальної відповідальності у складних обставинах.

"Але найкращий, випробуваний спосіб нормалізації ситуації - організація ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції. Попит на овочі і фрукти збільшується. Їх дефіциту в країні немає. Тому все залежить від організації постачання", - зазначив М.Азаров.

За його словами, з початку 2013 року в Україні вже було проведено близько 14 тис. продовольчих ярмарок за участю сільськогосподарських товаровиробників та обслуговуючих кооперативів, особистих селянських і фермерських господарств.

"Негода тимчасово припинила проведення ярмарків. Їх треба негайно відновити, як тільки дозволять умови. Упродовж квітня-травня регіони попередньо передбачали провести близько 10 тис. продовольчих ярмарків. Чи достатньо цього? Не думаю, якщо в зимові місяці відбулось більше», - зазначив прем’єр.

Тому він доручив Мінагрополітики разом з главами місцевих адміністрацій і мерами переглянути графіки проведення ярмарків. «Причому від Мінагрополітики вимагаю взяти на себе роль міжрегіонального координатора, щоб оперативно формувати запити на постачання певної продукції з тих регіонів, де її достатньо, до тих, де попит не задовольняється", - підкреслив глава уряду.