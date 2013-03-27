Опозиція збирає підписи для позачергової сесії Київради

Про це заявив заступник голови фракції “УДАР” у Київраді Андрій Странніков, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

“Найближчими днями у Києві очікується потепління і місто може постати перед загрозою нового стихійного лиха – повені, яку спричинить танення снігу. Щоби не виявилося, що міська адміністрація знову не готова до надзвичайної ситуації, ми хочемо зібрати позачергову сесію Київради, щоби з’ясувати, наскільки готова міськадміністрація у випадку повені до мінімізації її наслідків та допомоги киянам, чи витримають дощові каналізації, які заходи планується провести для запобігання стихії”, - зазначив А.Странніков.

В “УДАРі” також вимагають від столичної влади оприлюднити інформацію щодо 90 проблемних місць міської каналізації, про які говорив екс-заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

В “УДАРі” сподіваються, що в Київраді знайдеться як мінімум 40 депутатів, які підтримують ініціативу про скликання сесії, як того вимагає закон про місцеве самоврядування.

“Ми закликаємо депутатів з усіх фракцій Київради поставити свої підписи під нашим зверненням про скликання позачергової сесії”, - підкреслив А.Странніков.

Депутат також відзначив, що останній раз сесія Київради збиралася місяць тому, і з невідомих причин на сьогодні столичні депутати жодним чином не відреагували на наслідки негоди, яка сталася у столиці 22-24 березня.