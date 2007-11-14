Ірина Синявська відкидає звинувачення з боку Блоку Тимошенко

Голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА відкидає звинувачення місцевого БЮТу в незаконному виділенні землі на сесіях обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у прес-центрі Житомирської обласної ради.

Тезу свої політичних опонентів про незаконне виділення землі на сесіях Житомирської облради І.СИНЯВСЬКА назвала такою, що не відповідає дійсності.

"Таку свою відповідь я мотивую тим, що після невдалої спроби фракцій БЮТ та "Нашої України" 18 жовтня скликати позачергову сесію облради, обидві ці фракції знову зібрали підписи та звернулися до керівництва облради з вимогою провести позачергову сесію облради 15 листопада - тобто тоді, коли має відбутися чергова сесія обласної ради з плановими питаннями, - зазначила І.СИНЯВСЬКА. - У переліку питань цієї сесії, які спочатку були запропоновані цими фракції, було питання про незаконність прийняття окремих рішень попередніми сесіями. У відповідності до регламенту нашої роботи, ми звернулися до цих фракцій з проханням мотивувати це питання та вказати конкретніше, про які незаконні рішення облради йде мова. Однак, такої мотивації ми не отримали, ніяких конкретних рішень з вказівкою об’єктів, які вважають у БЮТі незаконно виділеними, в апарат облради не надходило".

І.СИНЯВСЬКА також повідомила, що "це дає право стверджувати, що згадана теза є надуманою".

Пізніше на прес-конференції вона повідомила, що "облрада без подання місцевої ради документів в облраду не приймає, і питання про зміну цифр у документах сесії облради бути не може, бо це несе за собою кримінальну відповідальність".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Житомирському БЮТі занепокоєні "незаконним" виділенням землі у Баранівському районі. З такою заявою, зокрема, виступив напередодні сесії Житомирської обласної ради голова фракції БЮТ в облраді Віталій ФРАНЦУЗ.

"Не так давно сесією облради розглядалося питання виділення частини родовища шпату в Баранівському районі Житомирщини. Громада дала дозвіл на виділення 7 гектарів родовища, а в документах сесії обласної ради з’явилося більше 50 гектарів - все родовище. Голова Баранівської ради просив тоді не виділяти землю, бо зайва площа - це фактично крадіжка родовища", - сказав В.ФРАНЦУЗ.