"Батьківщина" заявляє про провал кампанії ГПУ проти Тимошенко

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби «Батьківщини».

«Призначення пані Фролової куратором міжнародного напрямку у діяльності ГПУ є свідченням повного провалу брудної пропагандистської кампанії щодо Юлії Тимошенко, яку заступник генпрокурора Ренат Кузьмін майже два роки проводив у європейських країнах», - йдеться в заяві.

«Є великий сумнів у тому, що цивілізований світ, навіть завдяки пані Фроловій, змінить своє негативне ставлення до режиму Януковича і до проблем з демократією в Україні. У світі не довірятимуть коментарям нового заступника генпрокурора, бо саме Фролова під час ганебного газового судилища запропонувала арешт Юлії Тимошенко як міру запобіжного заходу і фактично причетна до позбавлення лідера опозиції волі», - зазначають автори заяви.

Водночас у «Батьківщині» погоджуються з твердженням Л.Фролової, що «Європа вже по-іншому дивиться на справу Юлії Тимошенко».

«Якщо цивілізований світ колись ще вірив у залишки правосуддя в Україні, то через справу Юлії Тимошенко, яку весь світ визнав політично вмотивованою, міжнародна спільнота чітко усвідомлює, що в Україні є політичні в‘язні та відсутнє неупереджене і чесне правосуддя. На жаль, переслідування Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших колишніх урядовців, тотальне порушення прав та свобод українців стали ганьбою нашої країни в світі та гальмом у процесі євроінтеграції України», - заявляють у “Батьківщині”.

Крім того, у заяві зазначається, що Л.Фролова “може давати сотні інтерв‘ю, однак вона не зможе обдурити суспільство щодо своїх «заслуг» у переслідуванні лідера опозиції Юлії Тимошенко”.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня генеральний прокурор Віктор Пшонка призначив Л.Фролову на посаду свого заступника. За словами В.Пшонки, серед напрямків організації роботи, якими займатиметься Л.Фролова, - міжнародно-правовий, доступ до публічної інформації, інші предмети прокурорського нагляду.

В інтерв'ю "КоммерсантЪ-Украина", надрукованому 1 квітня, Л.Фролова сказала, що не пов'язує своє призначення з участю як державного обвинувача на судових процесах у справах Ю.Тимошенко.