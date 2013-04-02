ВР затвердила порядок денний другої сесії

Верховна Рада ухвалила постанову про порядок денний другої сесії ВР сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 263 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, від ПР постанову підтримав 171 депутат, від “Батьківщини” - 46, від «УДАРу» - 36, від “Свободи” - 0, від КПУ - 1 та 9 позафракційних.

В порядку денному другої сесії передбачено розгляд понад 700 законопроектів.

Водночас ВР не включила до порядку денного проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням шкоди, завданої державі; проект постанови про присвоєння імені Амет-Хана Султана міжнародному аеропорту “Сімферополь”; проект постанови про заслуховування інформації голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Володимира Манжосова щодо причин виключення телеканалу “Рада” з соціального пакету в деяких регіонах України.

Також не було включено проект закону про внесення змін до ст. 26-1 Закону “Про дорожній рух” (щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів); проект постанови про 80-ті роковини Голодомору в Україні та вшанування пам’яті жертв геноциду української нації; проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження назв вулиць пов’язаних з Великою Вітчизняною війною 1941-1945 років); проект закону про внесення змін до ст. 297 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців).

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Крім того, не було включено проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму; проект постанови про відзначення 95-ї річниці ВЛКСМ та державну підтримку молодіжного громадського руху; проект закону про відродження унікального символу православ’я - церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві, а також проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо повернення культових споруд релігійним громадам).

Не включено також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування прокуратури, проект закону про звільнення політичних в’язнів в Україні; проект закону про внесення змін до Закону “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” (щодо підвищення рівня соціального захисту реабілітованих осіб).

Крім того, не включено і проект постанови про заборону мови ворожнечі та висловів, що принижують людську гідність (стосовно образливих висловів “жид”, “хохол”, “москаль” тощо); проект постанови про проголошення в Україні 1 листопада Днем національностей; проект закону про внесення змін до Закону “Про засади державної мовної політики” та інших законодавчих актів (щодо удосконалення державної мовної політики).

Також було не включено проект постанови про відзначення 70-річчя Сталінградської битви та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо експертизи проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення верховенства права та недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина).