Гайдука у справі Щербаня допитають 8 квітня

Як повідомив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, Гайдук запрошений на засідання Печерського райсуду Києва на 10 ранку наступного понеділка.

Власенко зазначив, що Гайдук є свідком з боку державного звинувачення, яке підозрює Юлію Тимошенко у замовленні вбивства Щербаня у 1996 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, свідок Сергій Тарута під час допиту у судовому розслідуванні в справі вбивства бізнесмена і народного депутата Є.Щербаня повідомив, що між корпорацією “Єдині енергетичні системи України” і компанією Євгена Щербаня “Індустріальний Союз Донбасу” не було конфлікту.

“Було нормальне комерційне протистояння двох сторін. Тут не було ніякого ворожого конфлікту, були нормальні ділові конфлікти інтересів. Після того, як ми домовились, склались гарні відносини”, - підкреслив свідок, відповідаючи на запитання прокурора.

За словами С.Тарути, між корпораціями не було жорстких протистоянь, а після того, як між ними в кінці грудня 1995 року була укладена угода, то відносини між керівництвом стали майже товариськими.

Свідок також додав, що Є.Щербань ніколи не повідомляв йому про загрози своєму життю, а також сказав, що йому невідомо про те, що якесь майно Є.Щербаня після його вбивства було передано у володіння корпорації ЄЕСУ.

Разом з тим С.Тарута додав, що Є.Щербань був досить амбіційною людиною, і зазначив, що йому було відомо про те, що партія Є.Щербаня планувала висунути кандидата на майбутні президентські вибори.

Як повідомлялося, допит бізнесмена С.Тарути відбувається за клопотанням захисту Ю.Тимошенко.