Головне за день: огляд топ-новин

Польща сумнівається, що ще один газопровід в обхід України їй потрібен

Вчора Путін заявив, що збирається будувати ще один газопровід в обхід України. Поляки, через чию територію проходитиме труба, кажуть, що відновлення проекту будівництва газопроводу "Ямал-Європа-2" видається сумнівним з урахуванням нових проектів у галузі транспортування газу.

«Виїзне» засідання Верховної Ради - опозиція застерігає від перевороту

Парламентська більшість провела "виїзне" засідання у залі засідань будівлі на Банковій, де розташовані комітети Верховної Ради. У президії зборів сиділи голова ВР Володимир Рибак, його перший заступник Ігор Калєтнік і голова фракції ПР Олександр Єфремов. У свою чергу опозиція провела власні збори у будівлі Верховної Ради. Голова фракції "Батьківщина Арсеній Яценюк заявив, що будь-яке рішення, прийняте народними депутатами поза межами сесійної зали парламенту, “є конституційним переворотом”. У свою чергу член фракції ПР Анна Герман повідомила, що на зборах більшості «будуть внесені поправки до Регламенту, які потрібні для законодавчих підстав для голосування ВР». У ПР стверджують, що регламент дозволяє депутатам працювати поза Радою.

Єфремов пропонує проводити «виїзні» засідання ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає проведення засідання ВР поза межами будівлі парламенту. Про це він сказав під час засідання більшості ВР у комітетах парламенту.

Рибак розповів про 4 «тушки», які вийшли з фракції Батьківщина

Голова ВР Володимир Рибак після відкриття "виїзного" засідання ВР на Банковій оголосив, що 4 народних депутати вийшли з фракції ОО "Батьківщина" - це Олег Канівець, Віталій Немілостівий, Ігор Скосар і Роман Стаднійчук. Яценюк заявив, що Рибак бреше і ніяких тушок немає - продемонструвавши заяви Стаднійчука, Скосара і Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”. Він підкреслив, що на цих заявах депутати поставили не тільки дату, але й час, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”, і будь-які їхні заяви про вихід із фракції є недійсними. “Рибак, як завжди, збрехав”, - наголосив А.Яценюк. Проте ближче до вечора Яценюк заявив, що проти нього готується заколот, і ці три депутати таки "продалися". На запитання з приводу Олега Канівця, Яценюк відповів: “Спитайте в Анатолія Гриценка, бо я не можу знайти Канівця, бо це Анатолій Степанович гарантував за Канівця”. Крапку в питанні поставив той-таки Анатолій Гриценко, заявивши, що Канівець вийшов із Батьківщини, але тушкою не буде.

Опозиціонери кажуть, що «бойова група» не пустила їх на засідання на Банковій

Група депутатів від опозиції вирушила на засідання парламенту, що проходить на Банковій, щоб перевірити, чи справді на засіданні присутні 240 депутатів. Їх туди не пустила "бойова група" - регіонали Тедеєв, Шенцев та Березкін.

Більшість ВР ухвалила закон про зміни до бюджету-2013

Більшість Верховної Ради ухвалила закон про внесення змін до додатка № 3 Закону "Про державний бюджет України на 2013" щодо функціонування Міністерства доходів і зборів і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.