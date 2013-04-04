Яценюк застерігає ПР і Януковича від «конституційного перевороту»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

“Будь-яке рішення, яке буде прийнято поза межами парламенту, і, не дай бог, освячене Януковичем, є спробою конституційного перевороту, є прямою підставою для імпічмента Президента України”, - наголосив А.Яценюк.

За його словами, у даний час провладна парламентська більшість “перебігла на Банкову”.

Він нагадав, що, “відповідно до рішення Конституційного Суду України і Конституції України, засідання Верховної Ради можуть відбуватися виключно в парламентській залі”.

За словами А.Яценюка, провладні фракції “можуть навіть переїхати в Межигір’я, і всі там зібратися - 10-15 чоловік і за щось голосувати, і там зразу будуть підписуватися якісь незрозумілі рішення”, але такі рішення будуть неправомірними.

На переконання лідера фракції «Батьківщина» ця акція провладних фракцій є проявом «безсилля і слабкості».

На запитання журналістів, що на зборах більшість може прийняти рішення про саморозпуск парламенту, А.Яценюк відповів: “Це те саме, що вони приймають рішення у себе на кухні чи в Межигір’ї. Бо будь-які рішення, прийняті не в сесійній залі і не у конституційний спосіб, є пустим звуком”. Він підкреслив, що Конституцією України не передбачена можливість ухвалення депутатами рішення про саморозпуск ВР.

Як повідомляв УНІАН, депутати від парламентської більшості проводять збори у залі засідань в будівлі на Банковій, де розташовано комітети Верховної Ради.