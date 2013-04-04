Єфремов пропонує проводити «виїзні» засідання ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає проведення засідання ВР поза межами будівлі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання більшості ВР у комітетах парламенту.

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О.Єфремов відзначив, що шляхом прийняття рішення більшості від конституційного складу ВР — 226 голосів можна прийняти рішення про проведення сесійного засідання поза будівлею парламенту.

“Якщо у нас виникне така необхідність ми можемо проголосувати, ухвалити таке рішення і це буде абсолютно законно”, - сказав він.

Таким чином, на його думку, можна буде продовжувати роботу і приймати необхідні закони.

Крім того, О.Єфремов зауважив, що залежати від меньшості ВР — неправильно.