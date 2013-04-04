Більшість на зборах зібралася міняти регламент ВР

На зборах депутатської більшості «будуть внесені поправки до Регламенту, які потрібні для законодавчих підстав для голосування парламенту».

Про це УНІАН повідомила народний депутат з фракції Партії регіонів Ганна Герман.

За її словами, «у четвер, 4 квітня, парламентська більшість у складі комуністів та депутатів від фракції Партії регіонів розпочала засідання у залі Верховної Ради України, що знаходиться на вул. Банковій 6-8. Будуть внесені поправки до Регламенту, які потрібні для законодавчих підстав для голосування парламенту».

На тему: Єфремов пропонує проводити «виїзні» засідання ВР

Як повідомила Г.Герман, «депутати зійшлися на тому, що будуть приймати, зокрема, соціальні закони, закони, які полегшать підготовку до весняних повеней та всі інші закони, які так необхідні для функціонування держави».

За словами представниці ПР, «парламентська більшість не має наміру марнувати час через примхи опозиції. Більшість налаштована конструктивно і вже приступила до роботи».

Як повідомляв УНІАН, зараз у будівлі парламентських комітетів на вулиці Банковій проходять збори народних депутатів від парламентської більшості та позафракційних депутатів, які проводить голова ВР Володимир Рибак.

За інформацією В.Рибака, на цю «нараду реєструвалися 240 депутатів», і «люди ще підходять». Водночас, за інформацією джерел у ПР і опозиції, на зборах присутні 168-169 депутатів.