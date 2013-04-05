Газпром підписав з поляками меморандум щодо газопроводу «Ямал-Європа-2»

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», з російської сторони документ підписав голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, з польської - генеральний директор «ЄвроПол Газ» Мирослав Добрут.

«Документ передбачає реалізацію проекту «Ямал-Європа-2» через територію Польщі у напрямі Словаччини та Угорщини потужністю не менш як 15 млрд. куб. м газу на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене протягом шести місяців», - йдеться в повідомленні.

Газопровід дасть змогу збільшити транзитні потужності для поставок газу до Польщі, Словаччини та Угорщини, а також скоротити витрати при його транспортуванні. Крім того, проект дасть змогу в перспективі наростити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

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«Проект «Ямал-Європа-2» передбачає будівництво додаткових газотранспортних потужностей для забезпечення надійного, гарантованого постачання російським газом європейських споживачів. Маршрут газопроводу пройде територією Польщі, а проектні і будівельні роботи будуть виконані за активної участі наших польських партнерів», – сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» розробити будівництво в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

«Ми у зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від «Ямал–Європа-2». «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обертів. Проте я просив би вас повернутися до проекту «Ямал–Європа-2». Знаю, що ви активно опрацьовуєте це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

У свою чергу, голова «Газпрому» О.Міллер зазначив, що цим газопроводом можна поставляти 15 млрд. куб. м газу, а будівельні роботи завершити до 2018-2019 років.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Система транзитних газопроводів «ЄвроПол Газ» було засноване у вересні 1993 року. Компанію створено в рамках міжурядової угоди «Про будівництво системи газопроводів для транзиту російського газу через територію Польщі і поставок російського газу до Польщі» від 25 серпня 1993 року. Основні напрями діяльності «ЕвроПол Газу» — проектування, будівництво та експлуатація польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа».

АТ «ЄвроПол ГАЗ» є власником газопроводу «Ямал-Європа» на території Польщі протяжністю 684 км.

Основними акціонерами АТ «ЄвроПол ГАЗ» є «Газпром» і компанія PGNiG.