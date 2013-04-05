ЗМІ: Росія зупинила переговори про консорціум з управління українською ГТС

Газпром активізував розмови про трубопровід "Ямал-Європа-2" та інші проекти на тлі різких загострень у відносинах з Україною.

З кінця 2012 року Україна і Росія намагалися домовитися про створення консорціуму для управління українською ГТС. Це питання порушувалось на переговорах президентів країн в березні. Однак зараз переговори про створення консорціуму для управління українською ГТС "припинені за ініціативою російської сторони", повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на своє високопоставлене джерело в Міненерго України. Цю інформацію підтверджують також і джерела видання в "Газпромі".

Експерти вважають, що оголошення про розширення газопроводу "Ямал-Європа" може бути елементом торгу з Україною. Цього не виключає навіть польська влада, для якої реанімація проекту стала несподіванкою.

"Ми не хотіли б стати учасниками газових суперечок між ними (Україною і Росією - ред.)", - заявив віце-прем'єр і міністр економіки Польщі Януш Пехочінський. Хоча проект і цікавий Польщі своїм потенціалом до збільшення доходів від транзиту газу.

З'явилася також інформація про те, що між Газпромом і Europolgaz буде підписаний меморандум про розширення "Ямал-Європа", хоча глава компанії Мирослав Добрут заявив, що дізнався про плани щодо розширення газопроводу "з газет".

Інвесторів плани "Газпрому" з будівництва все нових газопроводів бентежать. На повідомленнях "Газпрому" про розширення трубопровідних проектів акції монополії, як і її капіталізація, падають, інвестори не вірять в ефективність цих проектів.