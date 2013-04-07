Начальник колонії сьогодні не пустить журналістів до Тимошенко

13:31, 07 квітня 2013
Політика
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Сьогодні представників преси не пустять до екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові.

Заяву Колпащікову журналісти передали просто на брифінгу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медзакладом сказав журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.
“Сьогодні не буде дозволено пресі відвідати Ю.Тимошенко”, - підкреслив він.

На запитання журналістів, коли ж буде надано дозвіл відвідати екс-прем’єра, начальник колонії сказав: “Тоді, коли буде офіційно доставлено заяву (з проханням про зустріч із Ю.Тимошенко - УНІАН)”.

У відповідь на це багато журналістів заявили, що вже неодноразово подавали заяви з проханням дозволити зустріч з екс-прем’єром.

Журналіст видання “Лівий берег” прямо на брифінгу через народного депутата Арсена Авакова спробувала передати І.Колпащікову відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, зокрема, закликала журналістів приїхати 7 квітня до неї в лікарню і бути присутніми під час складання працівниками Качанівської колонії чергового акту щодо нібито її "відмови" їхати до Києва на засідання суду у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Сьогодні, 7 квітня, І.Колпащіков повідомив, що Ю.Тимошенко не будуть доставляти на завтрашнє засідання Печерського райсуду Києва, де планувалося провести допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство Є.Щербаня, оскільки суддя, який повинен проводити засідання суду, знаходиться на лікарняному.

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