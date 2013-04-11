Янукович поскаржився, що йому «набридла брехня»

Стабільність в країні створює умови для залучення інвестицій і розвитку підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

За словами Президента, забезпечення стабільності в державі є важливим з точки зору і внутрішньої, і зовнішньої політики, оскільки лише в таких умовах економіка може нормально розвиватися.

«Дуже важливо мати стабільність у країні. Вона створює умови для залучення інвестицій, створює умови для розвитку підприємств, для покращення життя людей», - сказав В.Янукович.

Він також зазначив, що необхідно зробити все для мінімізації впливу світової економічної кризи на Україну.

За словами глави держави, йому як людині і громадянину набридла відверта брехня популістів. На його переконання, ті, хто звик працювати, заробляти своїм розумом, хто звик трудитися, не підуть «молоти язиком» і розповідати людям про якісь революції.

«А що кажуть популісти зараз - це їх справа. Нехай люди роблять вибір. Народ у нас мудрий і розбереться, хто є хто», - підкреслив Президент.