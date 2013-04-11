Акція опозиції в Харкові відбудеться попри заборону
Протестна акція опозиції "Вставай, Україно!" пройде в п'ятницю в Харкові, незважаючи на судову заборону.
Про це повідомляє сайт "Батьківщини".
У «Батьківщині» наголошують, що участь у мирній ході та мирному мітингу є конституційним правом кожного громадянина. «Це право не може бути обмежено просто за велінням влади, яка, використовуючи суди, намагається заборонити акцію опозиції. Акція «Вставай, Україно!» в Харкові відбудеться за будь-яких умов».
На цю тему: Україна знову програла в Європейському суді
"Як і заплановано, о 15.00 із площі Рози Люксембург рушить марш на чолі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, фракції «Удар» Віталієм Кличком, фракції «Свобода» Олегом Тягнибоком та народними депутатами від опозиції. Колона пройде до Апеляційного суду Харківської області (площа Руднєва), де о 16.00 розпочнеться судове засідання Київського районного суду у справі Юлії Тимошенко. Під стінами суду відбудеться мітинг, а лідери опозиції та народні депутати візьмуть участь у судовому засіданні", - йдеться в повідомленні.
На цю тему: Суд заборонив опозиції «піднімати» Харків
Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради Харкова з вимогою заборонити акцію опозиції.