Акція опозиції в Харкові відбудеться попри заборону

Про це повідомляє сайт "Батьківщини".

У «Батьківщині» наголошують, що участь у мирній ході та мирному мітингу є конституційним правом кожного громадянина. «Це право не може бути обмежено просто за велінням влади, яка, використовуючи суди, намагається заборонити акцію опозиції. Акція «Вставай, Україно!» в Харкові відбудеться за будь-яких умов».

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"Як і заплановано, о 15.00 із площі Рози Люксембург рушить марш на чолі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, фракції «Удар» Віталієм Кличком, фракції «Свобода» Олегом Тягнибоком та народними депутатами від опозиції. Колона пройде до Апеляційного суду Харківської області (площа Руднєва), де о 16.00 розпочнеться судове засідання Київського районного суду у справі Юлії Тимошенко. Під стінами суду відбудеться мітинг, а лідери опозиції та народні депутати візьмуть участь у судовому засіданні", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради Харкова з вимогою заборонити акцію опозиції.