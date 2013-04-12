Власенко: Політичні репресії в Україні тривають, і згортати їх ніхто не збирається

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ С.Власенко сказав: “Декілька днів назад у нас у всіх було таке відчуття, що питання політичних репресій в Україні нарешті зрушило з мертвої точки і почало якимось чином вирішуватися. Однак сьогодні абсолютно очевидно, що це просто ілюзія. Політичні репресії в Україні продовжуються, ніхто не збирається їх зупиняти”.

На його думку, цю тезу підтвердила вчорашня заява Президента України Віктора Януковича про те, що помилування Ю.Тимошенко неможливе через продовження судового розгляду її справ.

Також, вважає захисник, про продовження політичних репресій в Україні свідчить те, що сьогодні до Ю.Тимошенко “під надуманими приводами” не допустили опозиційних політиків Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Юрія Луценка, а також захисників екс-прем’єра.

“Політичні репресії в Україні продовжуються, і згортати їх ніхто не збирається”, - сказав С.Власенко.