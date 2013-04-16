«Свобода»: Учасників пікету зі сніжками під ВР масово викликають на допити

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

У прес-службі зазначили, що особи, які телефонують, представляються працівниками карного розшуку Печерського району Києва та вимагають від активістів з’явитися до райвідділу на допит. Також підкреслюється, що міліціонери обдзвонюють активістів, навіть не знаючи їхніх імен та прізвищ, оскільки в розмові звертаються до особи, якій телефонують, з проханням назватися.

"Вочевидь, працівники правоохоронних органів отримали від мобільних операторів телефонні номери, запеленговані на акції протесту, і тепер здійснюють обдзвон усіх без винятку, не маючи на те будь-яких підстав», – зазначив голова Київської міської організації Всеукраїнського об‘єднання "Свобода", народний депутат України Андрій Іллєнко.

«Всеукраїнське об’єднання "Свобода" заявляє – ці дії міліції є незаконними, адже підставою для виклику на допит може бути повістка, передана особі попередньо за три доби. Надалі ми ініціюватимемо розслідування протизаконних зловживань правоохоронців та вимагатимемо притягнути до відповідальності усіх винних осіб", – підкреслив А.Іллєнко.

У прес-службі "Свободи" нагадали, що 16 квітня члена Печерської районної організації ВО "Свобода" та помічника народного депутата України Анатолія Вітіва Олександра Солонька було силою доправлено до міліції. За словами націоналіста, за ним особисто приїхав заступник начальника карного розшуку Печерського району. Він разом з іншими співробітниками МВС доставили «свободівця» у районне відділення, де взяли пояснення про події 2 квітня біля Верховної Ради України.

11 квітня в Києві членам політради ВО "Свобода" Юрієві Ноєвому та Русланові Андрійку вручили виклик у міліцію на допит. З самого ранку додому до «свободівців» прибули працівники міліції, попередньо опитавши їхніх сусідів по під'їзду. Русланові Андрійку вручили одразу дві повістки на вихідний день (суботу) з різницею у дві години. Окрім того, як йдеться у повідомленні прес-служби, 8 квітня співробітники МВС "викрали" «свободівця» Артема Дробота з університету Києво-Могилянська академія, де той навчається. 3 квітня 2013 шістьох членів Київської міської організації ВО "Свобода" викликали та силою утримували в Печерському районному відділку міліції. Дехто з них провів там більше одинадцяти годин – без їжі, води, адвоката й пояснення причини утримання у відділку, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

2 квітня о 21.0 до київської міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження.

За попередніми висновками медиків, які обстежили постраждалу у стаціонарі однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку

Міліція за заявою І.Горіної відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство».