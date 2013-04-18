Рибак оголосив перерву і запросив лідерів фракцій для консультацій
13:23, 18 квітня 2013Політика
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У Верховній Раді України оголошено перерву на 15 хвилин.
Рибак скликав керівників фракцій для обговорення питання призначення суддів
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив лідерів фракцій парламенту для проведення консультацій.
Перед цим у ВР розглядалося питання щодо призначення суддів.
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що фракції опозиції вимагають перерви з тим, щоб обговорити питання процедури призначення суддів.
За його словами, на сьогодні ця процедура не є прозорою.
Після цього була оголошена перерва, наразі розпочалися консультації.
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