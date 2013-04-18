Рибак оголосив перерву і запросив лідерів фракцій для консультацій

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак запросив лідерів фракцій парламенту для проведення консультацій.

Перед цим у ВР розглядалося питання щодо призначення суддів.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що фракції опозиції вимагають перерви з тим, щоб обговорити питання процедури призначення суддів.

За його словами, на сьогодні ця процедура не є прозорою.

Після цього була оголошена перерва, наразі розпочалися консультації.