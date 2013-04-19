Двоє регіоналів утримались при голосуванні за недовіру Азарову

Народні депутати від фракції Партії регіонів - Катерина Ващук та Яків Безбах - утримались під час сьогоднішнього голосування у Верховній Раді щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати голосування, розміщені на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

За дане рішення проголосувало лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За відставку уряду не голосували 7 депутатів партії "Батьківщина". Згідно з результатами голосування, в залі були відсутні Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Леонід Сергієнко, Андрій Шевченко, Віталій Данилов, Денис Дзендзерський, Сергій Фаєрмак.

Крім того, не голосували 7 депутатів УДАРу, включаючи Віталія Кличка (який в залі був відсутній). Крім нього не голосували Едуард Гурвіц, Микола Паламарчук, Юрій Савчук, Ярослав Дубневич, Віктор Пинзеник, Павло Рябікін.

З фракції Партії регіонів за відставку уряду не голосував жоден депутат. З фракції «Батьківщина» - «за» проголосували 88 із 95 членів фракції, «УДАР» - «за» 35 із 42-х, КПУ – «за» 21 із 32 депутатів, позафракційні - 10 із 32-х. Фракція ВО «Свобода» голосувала за відставку уряду у повному складі – 36 депутатів.

Постановою передбачалося прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України.

В документі зазначено, що діяльність Кабміну є нелегітимною, оскільки в порушення вимог статті 114 Конституції України на розгляд Верховної Ради не було подано Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Проектом постанови передбачалося визнати, що урядові ініціативи є безсистемними та проявили свій антинародний характер, а наслідком медичної реформи стало закриття закладів охорони здоров’я та звільнення медичного персоналу.

«У результаті пенсійної реформи було збільшено пенсійний вік та страховий стаж. Урядом практично провалено євроінтеграційний процес, ігноруються вимоги та рекомендації ЄС в частині декриміналізації законодавства, приведення виборчого законодавства до європейських стандартів, подолання вибіркового правосуддя», - йдеться в проекті постанови.

В ньому також зазначено, що урядом не забезпечено реалізації заходів щодо протидії корупції; активними темпами зростає заборгованість з заробітної плати та соціальних виплат окремим категоріям населення.

«З початку 2013 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 100 тисяч людей; зберігається стабільна тенденція падіння промислового виробництва: у січні 2013 року - мінус 3,2%, у лютому 2013 року - мінус 6%», - йдеться в документі.

Як відомо, згідно з законодавством, резолюція недовіри Кабінету міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради.

Прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабміну має наслідком відставку всього складу уряду.

Питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Верховною Радою більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.