Мірошниченко обіцяє, що Рада скоро прийме закони з євроінтеграції

«Незабаром, сподіваюся, після повернення депутатів з травневих свят, пакет необхідних законів буде прийнятий. Вони вже зареєстровані в парламенті, багато розглянуто в профільних комітетах. Справа за малим – більшості результативно проголосувати», – зазначив він.

За його словами, прийняти необхідний пакет законів до травня завадив паралізований парламент.

«У сесійній залі ці закони неможливо розглянути через блокування роботи парламенту опозицією. Зверніть увагу, практично всі представлені в парламенті політичні сили декларували європейський вектор розвитку держави. Ось тільки на практиці робить це парламентська більшість, опозиція – утримується», – додав політик.

Мірошниченко констатує, що у парламентської більшості достатньо політичної волі для прийняття євроінтеграційних законів.

«Ви зверніть увагу – лише трибуна звільнилася, як ми вчора відразу ж прийняли 2 євроінтеграційних закони. Один антикорупційного характеру, інший – з лібералізації візового режиму з Євросоюзом», – підкреслив нардеп.

У той же час, за його словами, процес адаптації законодавства до європейського триватиме і після підписання Угоди про асоціацію та спрощення візового режиму.