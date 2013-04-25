Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

Зокрема, один з учасників програми - член російської паралімпійської збірної - звернув увагу В.Путіна на те, що в Росії немає спеціалізованого басейну. Звертаючись до Президента РФ, спортсмен запитав, невже Росія гірша за Україну, де такий спеціалізований басейн є.

«Ви знаєте, якщо ми вважаємо, що ми когось поважаємо, то ми маємо визнати, що цей хтось у чомусь кращий за нас, зокрема Україна може бути в чомусь кращою за нас. Чому ні», - відзначив В.Путін.

«Я люблю українську культуру, український народ. Це частина нашої душі, на мою думку. Що ж тут дивного, якщо вони у чомусь нас обігнали», - додав він.