У МЗС поки не знають, як рішення Євросуду щодо Тимошенко вплине на асоціацію

У Міністерстві закордонних справ України поки не можуть сказати, як рішення Європейського суду з прав людини за скаргою екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко може позначитися на переговорах України з ЄС щодо Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

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“Я не можу говорити про те, як воно відіб’ється. Спочатку це рішення мають вручити ті, кому належить його вивчити, й оприлюднити юридичну позицію”, - сказав він.

За словами Є.Перебийніса, згідно з існуючою практикою, рішення ЄСПЛ буде направлено урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, який забезпечує представництво України в Європейському суді, і саме він розглядатиме це рішення по суті й пізніше оприлюднить юридичну позицію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.