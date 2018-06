В українській європартії розповіли, що їм дає членство у фракції ЄП

У Європейській партії України заявляють, що їхнє членство в Альянсі лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) дасть українцям можливість впливати на прийняття рішень у Європарламенті.

“Віднині ми, і в нашій особі українське суспільство, маємо можливість впливати на прийняття всіх рішень, які генеруються однією з найвпливовіших європейських політичних структур. З питань пов'язаних з Україною наш голос буде визначальним", - наголосив лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, коментуючи ухвалене рішення.

Нагадаємо, 10 травня 2013 року Європейська партія України стала повноправним членом Альянсу лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) - нинішньої ліберальної центристської фракції Європарламенту.

Відповідне рішення було ухвалено на партійних зборах АЛДЄ, що проходили у місті Пула (Хорватія). Підтримку партії виказали усі без виключення члени Альянсу.

"Європейська партія України стала першою політичною силою у нашій державі, котра отримала повноправне членство в політичній структурі, представленій в Європарламенті. Інші політичні партії, що мають представництво в парламенті України, в європейських структурах мають статус спостерігача чи асоційованого члена». – заявив Микола Катеринчук під час виступу.

Він запевнив усіх присутніх на зборах АЛДЄ, що з "Європейською партією України у вас з'явиться справжній друг, якому можна довіряти, і на якого можна покластися в зміцненні демократії в Україні та розвитку міжнародної співпраці з Україною".

"До цього рішення ми йшли з самого початку утворення Європейської партії України, оскільки розуміли, що без інтеграції нашої політичної сили у європейські структури ми не зможемо досягти головної нашої мети – членства в Євросоюзі", - зазначив у своєму виступі лідер партії. - "Ми розуміємо, що це важке завдання. І цей рік є для України вирішальним у світлі майбутнього саміту Україна-ЄС у Вільнюсі в листопаді. Ми надзвичайно цінуємо нещодавні рішення щодо спрощення візового режиму для українців і дуже сподіваємося на підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі".

Довідка: ALDE Party - Альянс лібералів і демократів за Європу - АЛДЄ (англ. The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) - європейська партія, заснована в 1993 році, включає ліберальні і ліберально-демократичні партії. Зареєстрована у Бельгії. АЛДЄ є конфедерацією демократичних та ліберальних політичних партій європейських країн.

На 2012 рік група АЛДЄ мала 75 місць у Європейському парламенті (з 21 країни) і 8 місць у Європейській комісії. На національному рівні партії-члени АЛДЄ беруть участь в урядах 12 з 27 країн ЄС, включаючи прем'єр-міністрів Естонії (Андрус Ансіп, Партія реформ Естонії) і Нідерландів (Марк Рютте, Народна партія за свободу і демократію), віце-канцлера Німеччини (Філіп Реслер , Вільна демократична партія) і заступника прем'єр-міністра Великобританії (Нік Клегг, Ліберал-демократи). Також партії-члени АЛДЄ представлені в урядах Бельгії, Кіпру, Данії, Фінляндії, Литви, Словаччини, Словенії та Швеції.