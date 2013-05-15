Депутати Львівської облради ініціюють переїзд до Києва

"18 травня в Києві опозиційні сили оголосили всенародну мобілізацію для того, щоб висунути свої вимоги нинішньому режиму в Україні. За таких умов наша націонал-демократична обласна рада, усі свідомі політики і громадські діячі Львівщини неодмінно в цей день мають бути там і підтримати п'ять основних вимог опозиційної акції "Вставай, Україно!” А це відставка Януковича та дострокові президентські вибори, призначення виборів київського міського голови та Київради, європейська інтеграція України, припинення політичних репресій, звільнення Юлії Тимошенко та інших політв'язнів, скасування пенсійної, освітньої та медичної "реформи", - заявив Корнат.

Він також додав, що “фракція Народного Руху України у Львівській обласній раді вийшла з ініціативою підтримати ці вимоги і зробити це рішенням нашої позачергової сесії, яка б 18 травня мала відбутись у Києві. Ми ініціювали скликання такої сесії на Софіївському майдані".

У коментарі УНІАН голова фракції ВО “Свобода” Андрій Холявка зазначив, що “депутати Львівської обласної ради від опозиційних сил будуть присутні 18 травня в Києві і прийматимуть участь в акції "Вставай, Україно!". Однак, він відмітив, що на даний час питання про проведення виїзної позачергової сесії в Києві остаточно не погоджувалося.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, засідання сесії Львівської обласної ради заплановане на 16 травня.

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня в Києві запланована акція опозиції “Вставай, Україно!”.