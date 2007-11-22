Суд дозволив святкувати День свободи на Майдані усім

Суд дозволив святкувати День свободи на Майдані Незалежності у Києві з нагоди третьої річниці Помаранчевої революції усім охочим, повідомляє “5 канал”.

За словами начальника Головного управління внутрішньої політики КМДА Віктора ГОНЧАРУКА, це управління і подавало позов до суду із проханням обмежити акції. Заявки подали партія "Народний Союз Наша Україна", "Коаліція учасників Помаранчевої революції" та " Народна варта".

На самому Майдані досі стоять намети Партії регіонів, встановлені ще до парламентських виборів 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Києва звернулося до адміністративного суду з вимогою обмежити проведення партіями та організаціями святкових заходів на Майдані Незалежності 22 листопада.

За словами В.ГОНЧАРУКА, міська влада звертається до суду через те, що відсутній відповідний формат святкування згідно з тими заявками, які надійшли до управління внутрішньої політики, та щоб запобігти можливим конфліктам між прихильниками різних політичних сил.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що Партія регіонів відмовилась демонтувати намети і знімати свою символіку та виводити людей з місця, яке заявлено для проведення акцій. Тому залишається питання, де встановлювати сцену для концерту, якщо немає місця вільного на Майдані Незалежності, і де розміщувати людей, які мають різні політичні погляди, щоб уникнути фізичних протистоянь.