Янукович в Ашгабаті проводить засідання Ради голів урядів країн СНД

Сьогодні під головуванням прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА в Ашгабаті (Туркменістан) проходить засідання Ради голів урядів країн СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, відкриваючи засідання, В. ЯНУКОВИЧ привітав новопризначених керівників урядів Казахстану, Росії і Киргизстану, які вперше беруть участь у подібному форумі, а також Сергія ЛЄБЄДЕВА з призначенням на посаду голови Виконкому СНД.

Керівник українського уряду висловився за необхідність обговорити ряд питань, визначених керівниками глав держав Співдружності на минулому самміті у Душанбе.

Учасників засідання привітав Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ, який взяв участь у його відкритті.