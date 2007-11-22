Янукович в Ашгабаті проводить засідання Ради голів урядів країн СНД
Прем`єр привітав Лєбєдєва
Сьогодні під головуванням прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА в Ашгабаті (Туркменістан) проходить засідання Ради голів урядів країн СНД.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, відкриваючи засідання, В. ЯНУКОВИЧ привітав новопризначених керівників урядів Казахстану, Росії і Киргизстану, які вперше беруть участь у подібному форумі, а також Сергія ЛЄБЄДЕВА з призначенням на посаду голови Виконкому СНД.
Керівник українського уряду висловився за необхідність обговорити ряд питань, визначених керівниками глав держав Співдружності на минулому самміті у Душанбе.
Учасників засідання привітав Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ, який взяв участь у його відкритті.