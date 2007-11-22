Тимошенко не хоче жити за “Гамлетом” Подерв`янського

«Хто був на Майдані – той не здатен на підлість», - так написала до мене в листі ще зовсім дівчинка-школярка (з Луганщини, до речі)». У річницю Майдану сайт БЮТ опублікував привітання-роздуми Юлії Тимошенко. “Це найвлучніша характеристика тих подій, яку мені довелося почути за останні три роки”, - стверджує лідерка БЮТ, та додає: “Вона, звісно, про людей, а не про політиків”.

“Шляху назад немає”, - переконана Тимошенко. “Ніякі універсали, круглі столи і меморандуми не в силі скасувати велич нашої революції, велич Народу України”.

Вона бачить певну символіку в тому, що майже день у день з річницею революції збирається на своє перше засідання нова Верховна Рада. “Парламент, в якому ті сили, що стояли на Майдані, знову отримали більшість”, - підкреслює політик. “Незначну, говорять прихильники так званої широкої коаліції. От біда яка велика, - іронічно відповідаю я їм. В Данії успішно працює коаліція з перевагою в один голос. А у нас цілих три. Які проблеми? Якщо в датському королівстві все гаразд, всупереч Шекспіру, то чому у нас має бути за Лесем Подерв`янським (див: «Гамлєт»)”.