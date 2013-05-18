Опозиція стверджує, що у мітингу беруть учать 50 тисяч людей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

На сцені мітингу перебувають лідери «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу» Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, а також народні депутати.

Мітинг розпочався з виконання державного гімну України.

Пряму трансляцію мітингу опозиції здійснює телеканал ТВі.

Перед цим колона опозиціонерів пройшла центральними вулицями міста з Європейської площі. Учасники тримали національні прапори, прапори опозиційних партій, плакати з написами: «Звільніть політв’язнів з фашистських тюрем!», «Геть бандитську владу!», «Януковича геть!».

Люди скандували «Юлі – волю!», «Банду – геть!».