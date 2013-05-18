Опозиція стверджує, що у мітингу беруть учать 50 тисяч людей
13:59, 18 травня 2013Політика
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Близько 50 тисяч людей беруть участь в мітингу опозиції на Софійській площі в рамках всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно!».
Участь в мітингу опозиції беруть близько 50 тисяч людей. Фото: Фейсбук, Олександр Аронець
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
На сцені мітингу перебувають лідери «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу» Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, а також народні депутати.
Мітинг розпочався з виконання державного гімну України.
Пряму трансляцію мітингу опозиції здійснює телеканал ТВі.
Перед цим колона опозиціонерів пройшла центральними вулицями міста з Європейської площі. Учасники тримали національні прапори, прапори опозиційних партій, плакати з написами: «Звільніть політв’язнів з фашистських тюрем!», «Геть бандитську владу!», «Януковича геть!».
Люди скандували «Юлі – волю!», «Банду – геть!».
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