Група Луценка м’яко висловила своє ”фе” Плющу

"Народна Самооборона" виступає за висунення кандидатури В’ячеслава Кириленка на посаду спікера від "Нашої України" – "Народної Самооборони".

"Народна Самооборона" вважає оптимальною кандидатуру на цю посаду голову політради Блоку НУНС В’ячеслава Кириленка, як і було проголошено раніше", - йдеться у заяві.

Крім того, на думку членів групи, зміна кандидатів на посаду спікера може відбутися лише на депутата блоку, "який офіційно входить в коаліцію демократичних сил та публічно підтримує НУНС і БЮТ як основу для створення більшості у Верховній Раді".

Водночас "Народна Самооборона" розглядає президента Віктора Ющенка як лідера демократичних сил й готова розглянути його аргументи в питанні висування кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

"Позиція депутатської групи "Народна Самооборона" в цих питаннях є незмінною", - сказано у заяві.

Як відомо, останнім часом активно поширюється інформація про можливість висунення на посаду спікера секретаря РНБО Івана Плюща.

Плющ є одним з трьох "нашоукраїнців", які досі не підписали коаліційну угоду з БЮТ.

Українська правда