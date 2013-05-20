Тюремники чекають відповіді Тимошенко, чи готова вона їхати в суд

Екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко 17 травня було ознайомлено з викликом до Київського районного суду Харкова для участі у судовому засіданні стосовно діяльності ЕЄСУ.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Ознайомившись з цим викликом, Тимошенко відмовилася повідомити, чи згодна вона бути етапованою до суду, поінформували в ДПтС, додавши, що вона зазначила, що згодом письмово повідомить керівництво колонії про своє рішення

Станом на ранок 20 травня Тимошенко поки що не поінформувала пенітенціарну службу про свою готовність виїхати до суду, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України” на 10.00 вівторка, 21 травня.