Янукович призначив заступників міністрам екології та агрополітики

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Сушка заступником міністра екології та природних ресурсів – керівником апарату.

Відповідний указ Президент підписав сьогодні, повідомили УНІАН повідомили у прес-службі голови держави. На тему: Янукович доручив Бойку зайнятися космосом Крім того, ще одним указом Президент призначив Валерія Давиденка заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

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