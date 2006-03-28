Партія регіонів проходить до Львівської міськради

Станом на 11.00 опрацьовані результати протоколів із 161 виборчої комісії Львова - вже відомі результати голосування 207 тис. 420 виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції голова Львівської міської ТВК Олег ЩЕРБАКОВ.

Згідно з цими результатами, прохідний бар’єр до Львівської міської ради долають “Наша Україна”, яка набрала 23,72%, БЮТ – 19,55%, “ПОРА” – 7,85%, ВО “Свобода” – 6,6%, Український народний блок Костенка і Плюща – 5,89%, партія “Реформи і порядок” - 3,96%, Партія регіонів – 3,12%.

За словами О.ЩЕРБАКОВА, залишилося опрацювати ще 127 протоколів виборчих дільниць.